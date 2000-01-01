Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












ХАМАС не дал палестинцу назвать сына Махмудом Аббасом | Фото: Thinkstock02.03 20:14   MIGnews.com

ХАМАС не дал палестинцу назвать сына Махмудом Аббасом

ХАМАС не дал жителю сектора Газа назвать своего новорожденного сына в честь председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса под предлогом, что в анклаве это имя находится под запретом.

Как пишет связанный с ФАТХом сайт Wattan24, таким образом 32-летний Фаиз Бадран хотел выразить Абу Мазену свои "любовь и признательность". Однако власти анклава сказали ему, что он может назвать своего сына либо Махмудом, либо Аббасом, но никак не совместить оба эти имени.

Бадран, который в статье указан как сотрудник Палестинской автономии, остается тверд в своем стремлении назвать сына в честь лидера ФАТХа. Он обвиняет ХАМАС в лицемерии, утверждая, что в последнее время руководство сектора Газа позволило называть новорожденных детей в честь лидера ХАМАСа Халеда Машаля, бывшего духовного лидера группировки Ахмеда Ясина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, но только не Аббаса.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:49
В Испании появился "министр секса"
19:28
СМИ: россиянин хотел пронести бомбу на борт Turkish Airlines
18:44
Полуголая модель в никабе - на обложке первого Vogue Arabia
18:19
Суд отложил тюремный срок Эльора Азарии
18:17
Сход лавины в Италии: погибли четверо
18:05
Израиль: 80-летние будут обслуживаться вне очереди
17:55
Высоцкий: "Флейта позвоночник" - машина времени зрителя
17:55
ISIS зальет Китай "реками крови"
17:24
Палестинцы не верят, что при Трампе будет заключен мир
16:56
Одед Форер: Обязать депутатов приносить присягу государству
16:30
Израиль начал экспорт газа в Иорданию
16:17
Марин Ле Пен лишили депутатской неприкосновенности
16:14
Сколько тратит израильская семья в месяц
15:56
Тайвань. "Школьники-нацисты" пришли на День Холокоста
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus