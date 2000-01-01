02.03 20:14 MIGnews.com

ХАМАС не дал палестинцу назвать сына Махмудом Аббасом

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ХАМАС не дал жителю сектора Газа назвать своего новорожденного сына в честь председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса под предлогом, что в анклаве это имя находится под запретом.Как пишет связанный с ФАТХом сайт Wattan24, таким образом 32-летний Фаиз Бадран хотел выразить Абу Мазену свои "любовь и признательность". Однако власти анклава сказали ему, что он может назвать своего сына либо Махмудом, либо Аббасом, но никак не совместить оба эти имени.Бадран, который в статье указан как сотрудник Палестинской автономии, остается тверд в своем стремлении назвать сына в честь лидера ФАТХа. Он обвиняет ХАМАС в лицемерии, утверждая, что в последнее время руководство сектора Газа позволило называть новорожденных детей в честь лидера ХАМАСа Халеда Машаля, бывшего духовного лидера группировки Ахмеда Ясина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, но только не Аббаса.