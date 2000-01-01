Сход лавины в Италии: погибли четверо

Лавина накрыла группу из 20 лыжников-фрирайдеров на курорте Курмайор в долине Валь д''Аоста в северной Италии, как минимум, четверо найдены погибшими, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.
Как сообщается, они катались за пределами обустроенных трасс.
В настоящее время несколько человек считаются пропавшими без вести. На месте происшествия идет поисково-спасательная операция, в ней задействованы полиция, врачи и два вертолета.
В генконсульстве РФ в Милане сообщили о том, что пока не располагают информацией о возможных погибших или пострадавших от схода лавины на севере Италии россиянах.
Курмайор – один из самых известных горных курортов Европы, также популярен среди россиян.