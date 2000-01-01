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фото из соцсети 02.03 18:17   MIGnews.com

Сход лавины в Италии: погибли четверо

Лавина накрыла группу из 20 лыжников-фрирайдеров на курорте Курмайор в долине Валь д''Аоста в северной Италии, как минимум, четверо найдены погибшими, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщается, они катались за пределами обустроенных трасс.

В настоящее время несколько человек считаются пропавшими без вести. На месте происшествия идет поисково-спасательная операция, в ней задействованы полиция, врачи и два вертолета.

В генконсульстве РФ в Милане сообщили о том, что пока не располагают информацией о возможных погибших или пострадавших от схода лавины на севере Италии россиянах.

Курмайор – один из самых известных горных курортов Европы, также популярен среди россиян.
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