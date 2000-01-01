02.03 18:17 MIGnews.com

Сход лавины в Италии: погибли четверо

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Лавина накрыла группу из 20 лыжников-фрирайдеров на курорте Курмайор в долине Валь д''Аоста в северной Италии, как минимум, четверо найдены погибшими, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.Как сообщается, они катались за пределами обустроенных трасс.В настоящее время несколько человек считаются пропавшими без вести. На месте происшествия идет поисково-спасательная операция, в ней задействованы полиция, врачи и два вертолета.В генконсульстве РФ в Милане сообщили о том, что пока не располагают информацией о возможных погибших или пострадавших от схода лавины на севере Италии россиянах.Курмайор – один из самых известных горных курортов Европы, также популярен среди россиян.