02.03 18:19 MIGnews.com

Суд отложил тюремный срок Эльора Азарии

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Военный трибунал Израиля отложил начало тюремного срока "хевронского солдата" Эльора Азарии – признанный виновным в непредумышленном убийстве палестинского террориста израильский сержант будет переведен в тюрьму лишь после того, как будет заслушана его апелляция.Ходатайство об отсрочке 18-месячного тюремного срока Азарии было подано его адвокатом в среду, 1 марта. Напомним, что заключение должно было начаться в начале следующей недели, 5 марта.Несмотря на то, что изначально обвинение выступало против отсрочки, оно сняло свои возражения после того, как один из судей заявил, что в настоящее время Азария не представляет опасности для общественности, а также отсутствует угроза того, что он может покинуть Израиль, а также он обладает правом оспорить решение суда.Это предполагает, что солдат продолжит отбывать заключение на своей военной базе, где он пребывал в течение всего судебного процесса.В свете поданного обжалования прокуратура уже выразила желание добиться более жесткого наказания. Напомним, что изначально прокуроры просили для Эльора Азарии от 3 до 5 лет лишения свободы, однако суд приговорил его к 18 месяцам.