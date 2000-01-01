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Новая тактика ISIS в Европе: совершить теракт в одежде еврея 02.03 14:26   MIGnews.com

Новая тактика ISIS в Европе: совершить теракт в одежде еврея

Боевики террористической группировки ISIS призывают своих последователей в Европе одеваться в еврейскую одежду и совершать теракты против еврейских общин, используя взрывчатку, ножи и боевое искусство израильских солдат крав-мага.

"Если вы все еще на западе, одевайтесь, как евреи! Идите в ближайший еврейский район! Спрячьте под своим пальто много оружия! Обрушьте всю боль мусульман на этих приматов!" – сказано в сообщении, опубликованном в одном из Telegram-каналов "Исламского государства" "Одинокий моджахед".

Как сообщается на портале Foreign Desk News, данный канал является одним из главных источников исламистов-новобранцев для становления террористами-одиночками. В нем публикуются все необходимые инструкции для осуществления теракта – фото, видео и учебные пособия о том, как правильно наносить удар ножом и даже как создать бомбу. Как ни странно, опубликовано также было пособие по крав-мага – системе рукопашного боя, разработанной для солдат израильской армии.

Одна из записей содержит список еврейских общин Великобритании и иллюстрацию Амеди Кулибали – террориста ISIS, который 9 января 2015 года совершил теракт в супермаркете кошерных продуктов Hypercacher, а за день до того убил сотрудницу полиции.

"Берите пример с нашего брата и терроризируйте яхуд (евреи на арабском – ред.)", - гласит подпись под фото.
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