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02.03 13:53   MIGnews.com

Слухи вокруг убийства в Мигдаль

Суперинтендант полиции Офер Аоста, занимающийся расследованиями дела о страшном убийстве в Мигдаль опроверг слухи, распространяемые в социальных сетях о причинах произошедшего.

За день до убийства обвиняемый, Надав Села, попросил прощения у знакомых с целью “очистить душу”. Аоста говорит: “Он просил прощения у значительного числа людей”.

В свете циркулирующих фальшивых слухах о сложных отношениях между супругами, которые якобы стали причиной зверского убийства, следователь заявил следующее: “Подобные слухи - фатальный удар по семье, которая все еще в трауре. То, что мы нашли относительно Дор можно сказать в двух словах: она была безупречной женой. Она была верна семье, детям и мужу”.

относительно других слухов - о возможной причастности Села к убийству Таир Рада в школе Нофей Голан, Аоста заявил, что данная информация “проверяется”. Села закончил школу за два года до убийства. Полицейские недавно вновь допросили директора школы.
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