02.03 13:16 MIGnews.com

Опубликованы страшные подробности резни в Мигдаль

נדב סלע, החשוד ברצח במגדל בבית המשפט: "ביום של הרצח התבקשתי לעשות את המעשה" @samiaah10 pic.twitter.com/kqMxkBPyuD — חדשות 10 (@news10) March 2, 2017

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В окружном суде Нацерета начался процесс по делу Надава Села, зарезавшего свою жену, Дор Карсанти, двух своих детей Йосефа и Биньямина и соседского мальчика Нахмана.Села предъявлены обвинения в четырех убийствах и в одной попытке убийства - брата Нахмана, Натана, которому удалось спастись.В зал суда вошла мать Дор, Равит, с фотографией двух убитых детей. Она закричала: “Посмотри детям в глаза. Почему ты не смотришь мне в глаза?” Она добавила: “Мы здесь, и мы не покинем этот суд до тех пор, пока не удостоверимся, что он до конца жизни пробудет в тюрьме, и никогда больше не встретится с человеческим существом”.Села, перед началом заседания заявил, напомнив об аварии, в которую он попал за два месяца до убийства: “Господь хранил меня, и я следовал его законам до дня убийства”.В обвинительном заключении говорится: “Днем 28 января Дор Карсанти готовила обед на шабат. Вошел Села, и схватив кухонные ножи, начал наносить удары во все части тела. Дор умоляла о пощаде и пыталась защититься, но обвиняемый продолжал наносить удары.В это время соседские дети - Натан и Нахман играли в большой комнате. Увидев, что происходит, они попытались выпрыгнуть в окно. Села набросился на Натана и нанес ему несколько ударов, несмотря на его мольбы о пощаде и сопротивление. Натан притворился мертвым и Села оставил его, набросившись на Нахмана, и убил его несколькими ударами ножа.После этого Села перерезал горло своего восьмимесячного сына Йосефа. Натан слышал, как Села резал горло сына, и затем разбил ему голову - чтобы убить наверняка.После этого, удостоверившись, что убил всех находившихся в доме, Села пошел в спальню, сменил одежду и обувь, и убежал из дома”.Натан, поняв, что Села ушел, бросился на кухню к Дор, и спросил ее, жива ли она. Не получив ответа, он стал рыдать Он попытался выйти через дверь - но она была закрыта. После этого он выпрыгнул из окна. Он пробежал несколько десятков метров, выбежал на главную улицу, где остановил машину и попросил о помощи.Селу арестовали через некоторое время в оливковой роще на окраине города. Села заявил полицейским: “Я убил амаликитян (злейших врагов народа Израиля)”.