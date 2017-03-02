Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Опубликованы страшные подробности резни в Мигдаль 02.03 13:16   MIGnews.com

Опубликованы страшные подробности резни в Мигдаль

В окружном суде Нацерета начался процесс по делу Надава Села, зарезавшего свою жену, Дор Карсанти, двух своих детей Йосефа и Биньямина и соседского мальчика Нахмана.




Села предъявлены обвинения в четырех убийствах и в одной попытке убийства - брата Нахмана, Натана, которому удалось спастись.

В зал суда вошла мать Дор, Равит, с фотографией двух убитых детей. Она закричала: “Посмотри детям в глаза. Почему ты не смотришь мне в глаза?” Она добавила: “Мы здесь, и мы не покинем этот суд до тех пор, пока не удостоверимся, что он до конца жизни пробудет в тюрьме, и никогда больше не встретится с человеческим существом”.

Села, перед началом заседания заявил, напомнив об аварии, в которую он попал за два месяца до убийства: “Господь хранил меня, и я следовал его законам до дня убийства”.

В обвинительном заключении говорится: “Днем 28 января Дор Карсанти готовила обед на шабат. Вошел Села, и схватив кухонные ножи, начал наносить удары во все части тела. Дор умоляла о пощаде и пыталась защититься, но обвиняемый продолжал наносить удары.

В это время соседские дети - Натан и Нахман играли в большой комнате. Увидев, что происходит, они попытались выпрыгнуть в окно. Села набросился на Натана и нанес ему несколько ударов, несмотря на его мольбы о пощаде и сопротивление. Натан притворился мертвым и Села оставил его, набросившись на Нахмана, и убил его несколькими ударами ножа.

После этого Села перерезал горло своего восьмимесячного сына Йосефа. Натан слышал, как Села резал горло сына, и затем разбил ему голову - чтобы убить наверняка.

После этого, удостоверившись, что убил всех находившихся в доме, Села пошел в спальню, сменил одежду и обувь, и убежал из дома”.

Натан, поняв, что Села ушел, бросился на кухню к Дор, и спросил ее, жива ли она. Не получив ответа, он стал рыдать Он попытался выйти через дверь - но она была закрыта. После этого он выпрыгнул из окна. Он пробежал несколько десятков метров, выбежал на главную улицу, где остановил машину и попросил о помощи.

Селу арестовали через некоторое время в оливковой роще на окраине города. Села заявил полицейским: “Я убил амаликитян (злейших врагов народа Израиля)”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:42
Новый обстрел из Газы
14:26
Новая тактика ISIS в Европе: совершить теракт в одежде еврея
14:22
Подозреваемого в покушении на Ким Чен Нама освободят
14:00
Спецпосланник ООН по Ближнему Востоку осудил обстрел Израиля
13:53
Слухи вокруг убийства в Мигдаль
13:35
"Сами не знают, чего хотят"
12:55
ФРГ: арестованы предполагаемые боевики "Фронта ан-Нусры"
12:25
Барак Обама готов вернуться в политику
12:25
Тель-Авив: Атака с ножом на Кикар Хабима  
12:08
Открыта авиалиния Хайфа-Афины
11:59
Скончался известный фотограф Давид Рубингер
11:50
Жители Амоны объявили голодовку
11:32
Мосул: при авиаударе по мечети были убиты мирные жители
11:17
Адвокат Азарии требует отправить прокурора на детектор лжи
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus