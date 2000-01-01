02.03 12:55 MIGnews.com

ФРГ: арестованы предполагаемые боевики "Фронта ан-Нусры"

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В Германии правоохранительные органы задержали двух выходцев из Сирии. Задержанные подозреваются в участии в деятельности террористической организации " "Джебхат Фатх аш-Шам", ранее известная как "Фронт ан-Нусра".Об этом пишет издание Focus.Согласно данным полиции, 26-летний подозреваемый примкнул в ряды группировки в 2013 году. После этого Абдулрахман А. создал собственное подразделение. Он отвечал за финансовое и техническое оснащение.Второй предполагаемый боевик подозревается в участии казни 37 чиновников сирийского правительства.