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ФРГ: арестованы предполагаемые боевики `Фронта ан-Нусры` | Фото: Thinkstock02.03 12:55   MIGnews.com

ФРГ: арестованы предполагаемые боевики "Фронта ан-Нусры"

В Германии правоохранительные органы задержали двух выходцев из Сирии. Задержанные подозреваются в участии в деятельности террористической организации " "Джебхат Фатх аш-Шам", ранее известная как "Фронт ан-Нусра".

Об этом пишет издание Focus.

Согласно данным полиции, 26-летний подозреваемый примкнул в ряды группировки в 2013 году. После этого Абдулрахман А. создал собственное подразделение. Он отвечал за финансовое и техническое оснащение.

Второй предполагаемый боевик подозревается в участии казни 37 чиновников сирийского правительства.
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