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YouTube 02.03 11:59   MIGnews.com

Скончался известный фотограф Давид Рубингер

Известный израильский фотограф Давид Рубингер скончался на 93 году жизни в четверг, 2 марта. Самый известный снимок Рубингера был сделан в разгар Шестидневной войны. Это фотография десантников, освобождавших Старый город.

Первый официальный снимок Рубингер сделал в 1947 году в Иерусалиме. Тогда он запечатлел празднования по поводу решения Генеральной ассамблеи ООН о разделении мандатной области Палестины на еврейское и арабское государства.

Кроме того, он являлся одним из любимых фотографов первого премьер-министра Израиля Давида Бен-Гуриона. Наиболее известные фотографии премьера были сделаны именно Давидом Рубингером.

В 1997 году Давид Рубингер был удостоен премии Израиля в области связи. На протяжении десятилетий он стал одним из ведущих фотографов в регионе.
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