02.03 11:32 MIGnews.com

Мосул: при авиаударе на мечеть были убиты гражданские

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Мирные жители и боевики террористической группировки "Исламское Государство", известной как ISIS были убиты в результате авианалета по мечети в Мосуле. Инцидент произошел в среду, 1 марта.Об этом сообщили трое местных жителей агентству Reuters в четверг, 2 марта.Отмечается, что Мечеть Омар аль-Асвад, расположенная в исторической части города, подверглась удару с воздуха. В результате этого соседние дома оказались разрушены или повреждены.Пока что точное количество жертв среди гражданских неизвестно.Представитель возглавляемой коалиции США по борьбе с ISIS сообщил, что не осведомлен об ударе, целью которой была мечеть.