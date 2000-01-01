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В Париже по подозрению в подготовке теракта арестована семья | Фото: Thinkstock02.03 10:58   MIGnews.com

В Париже по подозрению в подготовке теракта арестована семья

Парижская полиция задержала четверо подозреваемых в подготовке теракта. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на источники в юридических кругах.

Сообщается, что в восточной парижской коммуне Клиши-су-Буа была арестована семья. Правоохранительные органы вышли на след подозреваемых после того, как в январе этого года в коммуне были обнаружены компоненты взрывчатки.

Уточняется, что на емкостях с химикатами были найдены следы ДНК, которые и привели к 4 подозреваемым.

На данный момент проводится предварительное расследование.
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