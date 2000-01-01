02.03 10:58 MIGnews.com

В Париже по подозрению в подготовке теракта арестована семья

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Парижская полиция задержала четверо подозреваемых в подготовке теракта. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на источники в юридических кругах.Сообщается, что в восточной парижской коммуне Клиши-су-Буа была арестована семья. Правоохранительные органы вышли на след подозреваемых после того, как в январе этого года в коммуне были обнаружены компоненты взрывчатки.Уточняется, что на емкостях с химикатами были найдены следы ДНК, которые и привели к 4 подозреваемым.На данный момент проводится предварительное расследование.