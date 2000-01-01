02.03 14:22 MIGnews.com

Подозреваемого в покушении на Ким Чен Нама освободят

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Правоохранительные органы освободят гражданина КНДР, подозреваемого в причастности к убийству Ким Чен Нама, брата главы Северной Кореи Ким Чен Ына, из-за недостатка улик.Как сообщает агентство Киодо со ссылкой на заявление генпрокурора Малайзии Мохаммеда Апанди Али, 46-летний Ли Чжон Чоль, задержанный 17 февраля по подозрению в убийстве Ким Чен Нама, будет освобожден и депортирован в пятницу. Другой источник в прокуратуре заявил, что гражданин КНДР будет депортирован в связи с недействительными въездными документами.Ранее Малайзия официально предъявила обвиненияв убийстве Ким Чен Нама. В числе обвиняемых гражданка Вьетнама и гражданка Индонезии. Если женщины признают свою вину, их ждет смертная казнь через повешение.Напомним, что сводный брат севернокорейского лидера Ким Чен Нам был убит в Малайзии 13 февраля. Причиной смерти мужчины стало вещество, VX Nerve Agent, являющееся химическим оружием.