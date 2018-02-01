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02.02 07:58   MIGnews.com

Израиль: мотоциклист без прав несется на скорости 210 км/ч

Мотоциклист на севере Израиля отказался выполнить приказ полицейского и остановиться для проверки документов.

Мотоциклист попытался уйти от погони. В ходе безумной гонки по шоссе №70 он пролетел два перекрестка на красный свет и развил скорость 210 км/ч.

22-летний мотоциклист задержан. Как выяснилось, у него нет и никогда не было водительских прав. Он уже задерживался за подобное нарушение в 2015 году. Мотоциклист арестован, его мотоцикл конфискован.



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