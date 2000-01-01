03.02 07:13 MIGnews.com

США ужесточили санкции против "Хизбаллы"

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США ужесточили санкции в отношении ливанского шиитского движения "Хизбалла", которое пользуется поддержкой Ирана.Об этом в пятницу, 2 февраля сообщает агентство Reuters.Ограничительные меры установлены против пяти граждан Ливана и одного гражданина Ирана, а также компании, зарегистрированной в Сьерра-Леоне, Либерии, Ливане и Гане, отметили в министерстве финансов.Американские санкции будут налагаться на структуры, которые поддерживают "Хизбаллу", например, поставками ей оружия. Ограничительные меры также накладываются на "Хизбаллу" за использование ею мирных жителей в качества "живого щита".Также подчеркивается, что большая часть людей, включенных в список, связана с компанией Al-Inmaa Engineering & Contracting, руководители которой выступали в качестве "кошелька" "Хизбаллы".Решение об ужесточении санкций было принято единогласно. Этот шаг расценивается, как оказание дополнительного давления на Иран. "Хизбалла" с 1997 года внесена в список террористических организаций, составляемый Госдепартаментом США.