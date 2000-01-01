03.02 06:23 MIGnews.com

Семь арабов отправили в тюрьму за причастность к ИГ

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Окружной суд Иерусалима в пятницу, 2 февраля, приговорил к различным срокам тюремного заключения семь арабов, признанных виновными в членстве в Северном крыле Исламского движения.Об этом в пятницу, 2 февраля сообщает Ynet.Отметим, что подобный приговор выносится впервые в Израиле.По данным издания, всем подсудимым смягчили наказание, в связи с тем. Что они признали свою вину. Согласно постановлению суда, они получили от нескольких недель до нескольких месяцев тюремного заключения, а также штрафы до 150 тысяч шекелей.Напомним, что Северное крыло Исламского движения было объявлено "вне закона" в ноябре 2015 года. Организация была признана террористической, а членство в ней было приравнено к пособничеству террору.Запрет организации вступил в законную силу в ноябре 2016 года.В обвинительном заключении также подчеркивалось, что активисты Исламского движения вели противоправную деятельность, вели сбор средств, в том числе в Турции и Великобритании, а также занимались пропагандой в рамках движения, выведенного за рамки закона.