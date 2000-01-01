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Семь арабов отправили в тюрьму за причастность к ИГ | Фото:03.02 06:23   MIGnews.com

Семь арабов отправили в тюрьму за причастность к ИГ

Окружной суд Иерусалима в пятницу, 2 февраля, приговорил к различным срокам тюремного заключения семь арабов, признанных виновными в членстве в Северном крыле Исламского движения.

Об этом в пятницу, 2 февраля сообщает Ynet.

Отметим, что подобный приговор выносится впервые в Израиле.

По данным издания, всем подсудимым смягчили наказание, в связи с тем. Что они признали свою вину. Согласно постановлению суда, они получили от нескольких недель до нескольких месяцев тюремного заключения, а также штрафы до 150 тысяч шекелей.

Напомним, что Северное крыло Исламского движения было объявлено "вне закона" в ноябре 2015 года. Организация была признана террористической, а членство в ней было приравнено к пособничеству террору.

Запрет организации вступил в законную силу в ноябре 2016 года.

В обвинительном заключении также подчеркивалось, что активисты Исламского движения вели противоправную деятельность, вели сбор средств, в том числе в Турции и Великобритании, а также занимались пропагандой в рамках движения, выведенного за рамки закона.
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