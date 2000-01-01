02.02 21:41 MIGnews.com

Израильтянин случайно заехал в арабскую деревню

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Гражданин Израиля, по ошибке заехавший в арабскую деревню Абу-Дис, находящуюся на территории бригады "Эцион", подвергся нападению местных жителів.Об этом в пятницу, 2 февраля сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, передает Ynet.Мужчина получил ранения, его автомобиль сожжен, отмечают в представители армейской пресс-службы.Около 200 арабов окружили автомобиль, многие из них швыряли камни. Выезд из деревни был заблокирован, отмечает издание.Однако сотрудники палестинской службы безопасности, координируя свои действия с представителями гражданской администрации, спасли его от разбушевавшейся толпы, уточняет издание.Затем мужчина был передан военнослужащим ЦАХАЛа и бойцам МАГАВ.Пока не установлено, по какой причине израильтянин оказался в арабском городе Абу-Дис, расположенном вблизи Маале-Адумим. Подчеркивается, что инцидент произошел возле местного университета.Израильтянин получил легкое ранение. Он доставлен в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек".ЦАХАЛ расследует этот инцидент.