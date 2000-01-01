Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Израильтянин случайно заехал в арабскую деревню | Фото:02.02 21:41   MIGnews.com

Израильтянин случайно заехал в арабскую деревню

Гражданин Израиля, по ошибке заехавший в арабскую деревню Абу-Дис, находящуюся на территории бригады "Эцион", подвергся нападению местных жителів.

Об этом в пятницу, 2 февраля сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, передает Ynet.

Мужчина получил ранения, его автомобиль сожжен, отмечают в представители армейской пресс-службы.

Около 200 арабов окружили автомобиль, многие из них швыряли камни. Выезд из деревни был заблокирован, отмечает издание.

Однако сотрудники палестинской службы безопасности, координируя свои действия с представителями гражданской администрации, спасли его от разбушевавшейся толпы, уточняет издание.

Затем мужчина был передан военнослужащим ЦАХАЛа и бойцам МАГАВ.

Пока не установлено, по какой причине израильтянин оказался в арабском городе Абу-Дис, расположенном вблизи Маале-Адумим. Подчеркивается, что инцидент произошел возле местного университета.

Израильтянин получил легкое ранение. Он доставлен в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек".
ЦАХАЛ расследует этот инцидент.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:28
Тимберлейк показал в клипе свою жену  
00:09
В центре Гонконга нашли бомбу времен Второй Мировой Войны
22:28
Представительницу клана Рокфеллера поймали на краже
20:43
Мать террориста Халеда Абу-Джоды депортирована из Израиля
20:13
Более 90 мигрантов погибли у берегов Ливии
19:44
Британец, совершивший теракт у мечети, признан виновным
19:15
Иран: женщины протестуют против хиджабов
18:24
Надпись в деревне Наби Салах: смерть Ахэд Тамими
17:47
Крупное ДТП в Египте, погибли 11 человек
17:13
Израильский художник Боаз Арад покончил с собой
16:52
Курды из Африна обстреляли ракетами юг Турции
16:31
Во Франции разбились два военных вертолета, есть погибшие
15:55
Израиль не впустил польского чиновника
14:47
В Исландии смогут посадить за обрезание на 6 лет
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus