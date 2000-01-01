Мать террориста Халеда Абу-Джоды депортирована из Израиля
Мать террориста Халеда Абу-Джоды, убившего сержанта ЦАХАЛа Рона Ицхака Кукия, депортирована из Израиля.
Об этом в пятницу, 2 февраля сообщает Walla.
Отметим, что женщина проживала в Израиле нелегально, в одной из бедуинских деревень.
Причиной ее депортации стал рейд, проведенный сотрудниками полиции и бойцами МАГАВ в бедуинском поселке, где живут родственники террориста.
Напомним, 19-летний сержант Рон Ицхак Кукия был убит вечером 30 ноября в результате вооруженного нападения на автобусной остановке на улице А-Канаим в Араде. Он был ранен ударом ножа в шею, ранение оказалось смертельным. 4 декабря стало известно о задержании двоих подозреваемых в преступлении.
В ходе допроса, Халед Абу-Джода заявил, что изначально он собирался не убить солдата, а похитить его для обмена на находящихся в израильских тюрьмах палестинских террористов. Однако позднее террорист изменил план.