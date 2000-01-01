02.02 20:43 MIGnews.com

Мать террориста Халеда Абу-Джоды депортирована из Израиля

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Мать террориста Халеда Абу-Джоды, убившего сержанта ЦАХАЛа Рона Ицхака Кукия, депортирована из Израиля.Об этом в пятницу, 2 февраля сообщает Walla.Отметим, что женщина проживала в Израиле нелегально, в одной из бедуинских деревень.Причиной ее депортации стал рейд, проведенный сотрудниками полиции и бойцами МАГАВ в бедуинском поселке, где живут родственники террориста.Напомним, 19-летний сержант Рон Ицхак Кукия был убит вечером 30 ноября в результате вооруженного нападения на автобусной остановке на улице А-Канаим в Араде. Он был ранен ударом ножа в шею, ранение оказалось смертельным. 4 декабря стало известно о задержании двоих подозреваемых в преступлении.В ходе допроса, Халед Абу-Джода заявил, что изначально он собирался не убить солдата, а похитить его для обмена на находящихся в израильских тюрьмах палестинских террористов. Однако позднее террорист изменил план.