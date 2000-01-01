02.02 19:44 MIGnews.com

Британец, совершивший теракт у мечети, признан виновным

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Cовершивший в прошлом году наезд на группу мусульман перед мечетью в Лондоне 48-летний Даррен Осборн приговорен к 43 годам тюремного заключения без права на досрочное освобождение.Об этом в пятницу, 2 февраля сообщает The Independent.По словам судьи Бобби Чима-Грабб, мужчину не обвинили по статье о теракте, так как нет необходимости использовать этот закон в делах об убийствах."Это было убийство, совершенное по политическим, расовым или идеологическим причинам", - заявила судья и установила минимальный срок заключения в 43 года минус 224 дня, которые Осборн уже провел под стражей.На свободе он сможет оказаться, когда ему будет 91 год, отмечает издание.В пресс-службе полиции заявляют, что Осборн проникся ненавистью к мусульманам после просмотра телевизионного сериала, где в неприглядном виде изображались британцы пакистанского происхождения.Имам мечети, возле которой разыгралась трагедия, заявил, что удовлетворен решением суда: "Я определенно чувствую, что правосудие осуществилось. Он предстал перед судом, ответил за свое преступление, и будет за него наказан должным образом после вынесения приговора. Это лучшее, на что можно было надеяться".Следствие установило, что Осборн хотел задавить "как можно больше людей" во время демонстрации мусульман 18 июня в центре Лондона, в том числе лидера лейбористской партии Джереми Корбина и мэра Лондона Садика Хана, которые, как он полагал, должны были участвовать в шествии.Напомним, теракт был совершен 19 июня 2017 года, когда арендованный минивэн, в котором находился Осборн, въехал в толпу мусульман у мечети в лондонском районе Финсбери-парк. В результате этого инцидента один человек погиб и еще девять пострадали.