Иран: женщины протестуют против хиджабов

Все началось 27 декабря, когда 31-летняя женщина Вида Мовахед взобралась с распущенными волосами на будку на проспекте Энгелаб и начала размахивать платком как флагом. Интересно, что название проспекта Энделаб переводится как "реформа".
Женщину задержала полиция, отпустила, а потом задержала повторно. Хэштег с вопросом "Где она?" на персидском языке был использован в Twitter более 28 тысяч раз.
Флешмоб иранок был поддержан и заграницей, в том числе во время "Женского марша" в США, а также мужчинами, которые тоже выразили свой протест против насильственного ношения хиджаба и подавления прав женщин.