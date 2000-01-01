02.02 19:15 MIGnews.com

Иран: женщины протестуют против хиджабов

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В Тегеране задержаны 29 женщин, которые принимали участие в акциях протеста против ношения хиджаба, за нарушение общественного порядка.Об этом в пятницу, 2 февраля сообщает Reuters.Женщины с непокрытыми головами взбираются на какие-либо возвышения (трансформаторные будки, столбы, лавки, бордюры) и размахивают намотанными на палку платками наподобие флага.В пресс-службе полиции уточняют, что женщины сняли платки, так как были обмануты пропагандистской кампанией, которую организовали живущие за границей иранцы.Все началось 27 декабря, когда 31-летняя женщина Вида Мовахед взобралась с распущенными волосами на будку на проспекте Энгелаб и начала размахивать платком как флагом. Интересно, что название проспекта Энделаб переводится как "реформа".Женщину задержала полиция, отпустила, а потом задержала повторно. Хэштег с вопросом "Где она?" на персидском языке был использован в Twitter более 28 тысяч раз.Флешмоб иранок был поддержан и заграницей, в том числе во время "Женского марша" в США, а также мужчинами, которые тоже выразили свой протест против насильственного ношения хиджаба и подавления прав женщин.Известно, что обязательное ношение головного платка в Иране для женщин было введено после Исламской революции в 1979 году.Отметим, отказ от ношения хиджаба в Иране карается тюрьмой. Чтобы хоть как-то обойти запрет, некоторые смелые женщины снимают платок в машине.