02.02 18:57 MIGnews.com

Посольство Израиля в Польше заявило о всплеске антисемитизма

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Посольство Израиля в Варшаве опубликовало заявление на польском языке, в котором говорится: "Мы не можем молчать о волне антисемитских атак, направленных против нас и лично посла Анны Азари".Об этом в пятницу, 2 февраля сообщает "Гаарец".Согласно этому заявлению, речь идет об антисемитских высказываниях, за большинством из которых стоит государственное телевидение Польши и социальные сети.Посольство выражает надежду, что "более чем 30 лет работы многих замечательных людей как с польской, так и с израильской стороны, не пойдут насмарку, и мы по-прежнему можем работать в атмосфере диалога и взаимопонимания".Напомним, ранее премьер-министр, президент и МИД Израиля потребовали пересмотреть новый польский закон об уголовной ответственности за утверждения о пособничестве поляков деятельности германских нацистов в годы Второй мировой войны.Авторов данного закона израильское руководство обвиняет в попытках скрыть историческую правду об отношении поляков к евреям в годы Второй мировой войны.