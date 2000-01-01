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Посольство Израиля в Польше заявило о всплеске антисемитизма | Фото:02.02 18:57   MIGnews.com

Посольство Израиля в Польше заявило о всплеске антисемитизма

Посольство Израиля в Варшаве опубликовало заявление на польском языке, в котором говорится: "Мы не можем молчать о волне антисемитских атак, направленных против нас и лично посла Анны Азари".

Об этом в пятницу, 2 февраля сообщает "Гаарец".

Согласно этому заявлению, речь идет об антисемитских высказываниях, за большинством из которых стоит государственное телевидение Польши и социальные сети.

Посольство выражает надежду, что "более чем 30 лет работы многих замечательных людей как с польской, так и с израильской стороны, не пойдут насмарку, и мы по-прежнему можем работать в атмосфере диалога и взаимопонимания".

Напомним, ранее премьер-министр, президент и МИД Израиля потребовали пересмотреть новый польский закон об уголовной ответственности за утверждения о пособничестве поляков деятельности германских нацистов в годы Второй мировой войны.

Авторов данного закона израильское руководство обвиняет в попытках скрыть историческую правду об отношении поляков к евреям в годы Второй мировой войны.
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