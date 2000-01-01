02.02 18:24 MIGnews.com

Надпись в деревне Наби Салах: смерть Ахэд Тамими

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На один из домов в деревне Наби Салах была нанесена оскорбительная надпись в адрес 16-летней палестинской арабки Ахэд Тамими, обвиняемой в нападении на военнослужащих ЦАХАЛа.Об этом в пятницу, 2 февраля сообщает The Times of Israel.Также было написано: "Смерть Ахэд Тамими", "Семья Тамими будет изгнана" и "Привет от подразделения возмездия ЦАХАЛа", пишет газета.Полиция начала расследование по подозрению в очередной акции "Таг мехир".Издание уточняет, военный суд оставил Ахед Тамими, подозреваемую в нанесении побоев офицеру ЦАХАЛа, под арестам до окончания суда.Ахэд Тамими, ударившей по лицу зашедшего в ее дом офицера, инкриминируются пять случаев нападения на израильских военнослужащих, начиная с того времени, когда она была еще совсем ребенком.Напомним, Ахед Тамими, ее мать Нариман и двоюродная сестра Нур были арестованы 19 и 20 декабря из-за видеоролика, запечатлевшего их нападение на капитана и солдата ЦАХАЛа, стоявших во дворе дома Тамими. Отметим, солдаты не стали применять силу.1 января Ахэд Тамими было предъявлено обвинение в нападении на военнослужащих ЦАХАЛа при отягчающих обстоятельствах, подстрекательствах, угрозах военнослужащим и метании камней.