Надпись в деревне Наби Салах: смерть Ахэд Тамими

На один из домов в деревне Наби Салах была нанесена оскорбительная надпись в адрес 16-летней палестинской арабки Ахэд Тамими, обвиняемой в нападении на военнослужащих ЦАХАЛа.
Об этом в пятницу, 2 февраля сообщает The Times of Israel.
Также было написано: "Смерть Ахэд Тамими", "Семья Тамими будет изгнана" и "Привет от подразделения возмездия ЦАХАЛа", пишет газета.
Полиция начала расследование по подозрению в очередной акции "Таг мехир".
Издание уточняет, военный суд оставил Ахед Тамими, подозреваемую в нанесении побоев офицеру ЦАХАЛа, под арестам до окончания суда.
Ахэд Тамими, ударившей по лицу зашедшего в ее дом офицера, инкриминируются пять случаев нападения на израильских военнослужащих, начиная с того времени, когда она была еще совсем ребенком.
Напомним, Ахед Тамими, ее мать Нариман и двоюродная сестра Нур были арестованы 19 и 20 декабря из-за видеоролика, запечатлевшего их нападение на капитана и солдата ЦАХАЛа, стоявших во дворе дома Тамими. Отметим, солдаты не стали применять силу.
1 января Ахэд Тамими было предъявлено обвинение в нападении на военнослужащих ЦАХАЛа при отягчающих обстоятельствах, подстрекательствах, угрозах военнослужащим и метании камней.