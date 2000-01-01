Крупное ДТП в Египте, погибли 11 человек

В египетской провинции Эль-Минья произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате происшествия 11 человек погибли, еще 29 получили ранения.
Об этом в пятницу, 2 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения Египта.
Сообщается, что в общей сложности на трассе к югу от Каира столкнулось четыре автомобиля.
Причина возникновения аварийной ситуации на сегодня остается неизвестной. К месту ДТП экстренно прибыли порядка 15 автомобилей скорой медицинской помощи. Состояние ряда раненых специалисты оценили, как тяжелое.