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Крупное ДТП в Египте, погибли 11 человек | Фото:02.02 17:47   MIGnews.com

Крупное ДТП в Египте, погибли 11 человек

В египетской провинции Эль-Минья произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате происшествия 11 человек погибли, еще 29 получили ранения.

Об этом в пятницу, 2 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения Египта.

Сообщается, что в общей сложности на трассе к югу от Каира столкнулось четыре автомобиля.

Причина возникновения аварийной ситуации на сегодня остается неизвестной. К месту ДТП экстренно прибыли порядка 15 автомобилей скорой медицинской помощи. Состояние ряда раненых специалисты оценили, как тяжелое.
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