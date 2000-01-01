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Израильский художник Боаз Арад покончил с собой | Фото:02.02 17:13   MIGnews.com

Израильский художник Боаз Арад покончил с собой

Известный израильский художник покончил с собой в Тель-Авиве. Тело 62-летнего деятеля искусств было найдено в пятницу, 2 февраля, в его квартире в Тель-Авиве.

Об этом в пятницу, 2 февраля сообщает Ynet.

В пресс-службе полиции предполагают, что он покончил с собой.

Отметим, накануне на сайте Mako было опубликовано журналистское расследование, согласно которому Арад вступал в интимные связи со своими несовершеннолетними ученицами в тот период, когда он работал учителем в школе "Тельма Елин".

В свою очередь, Боаз Арад заявил, что его отношения с ученицами носили романтический, а не сексуальный характер, и их обнародование его убьет. Художник сказал, что не сможет смотреть в глаза собственной матери, его жизнь потеряет смысл.

Художник также напомнил о презумпции невиновности, которая, по его словам, действует во всем мире, но только не в Израиле. "Человек не может считаться виновным, пока это не доказано в суде", - сказал он. И добавил, что теперь не понимает, как будет глядеть в глаза своей маме, другим людям.

В разговоре с журналисткой Арад признался, что у него было четыре романа с ученицами, однако уже после того, как они закончили школу. "Я не в том состоянии, чтобы защитить себя, потому что ты не называешь мне имена этих женщин. Мне осталось только пустить пулю себе голову", - добавил художник.

Публикуя статью о расследовании, сайт Mako сообщил, что художник "угрожал самоубивством" — и редакция отреагировала на это обращением в полицию Тель-Авива. "Полицейские пришли к нему домой, проверили его состояние и удостоверились, что опасений за его жизнь нет", — говорилось в публикации.
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