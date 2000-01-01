02.02 16:52 MIGnews.com

Курды из Африна обстреляли ракетами юг Турции

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Курды, удерживающие сирийский Африн, в очередной раз обстреляли ракетами турецкий приграничный город Рейханлы.Об этом в пятницу, 2 февраля сообщает телеканал NTV.В результате атаки один человек погиб и семь получили ранения.Одна ракета упала на здание на главной улице города, а вторая – на жилой дом на юге Килиса. Один из пострадавших доставлен в больницу, о его состоянии пока ничего не известно. Место взрыва оцепила полиция.Отмечается, что было выпущено пять ракет. В результате обстрела погиб один человек, еще семеро получили ранения.Ранее СМИ сообщали о ракетном обстреле городов Рейханлы и Килис на юге Турции со стороны Африна, ранения получили не менее десяти человек.Отметим, после начала операции "Оливковая ветвь" в Африне из-за обстрела турецких городов погибли человека, несколько десятков получили ранения. По сообщению турецких властей, обстрелы вели курдские вооруженные формирования.Напомним, 20 января Турция начала операцию "Оливковая ветвь" против Рабочей партии Курдистана и других курдских формирований. Турецкие военные и отряды Свободной сирийской армии смогли временно захватить пригороды Африна. Сирийское правительство осудило действия Анкары.После того, как турецкие наземные войска в воскресенье, 21 января перешли в северную Сирию, курды Африн заявили о контратаке.