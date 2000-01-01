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Во Франции разбились два военных вертолета, есть погибшие | Фото:02.02 16:31   MIGnews.com

Во Франции разбились два военных вертолета, есть погибшие

Два военных вертолета потерпели крушение в департаменте Вар на юго-востоке Франции.

Об этом в пятницу, 2 февраля сообщает Franceinfo, передает "Би-би-си".

В результате катастрофы погибли пять человек. Еще один пилот считается пропавшим без вести, его поиски продолжаются, отмечает издание.

По предварительным данным, разбились летательные аппараты, принадлежавшие летному училищу ВВС Франции.

Сообщается, что крушение потерпели два многоцелевых вертолета типа "Газель".

"Два вертолета вооруженных сил упали в пятницу, 2 февраля, у озера Карце, примерно в десяти километрах от города Бриньоль. По крайней мере пять человек погибли в аварии", - сообщили в оперативном штабе по координации действий по ликвидации аварии.

На месте аварии находятся около двадцати солдат, а также руководитель и группа жандармов, представитель префектуры.



Глава минобороны Франции Флоранс Парли выразила "глубокую печаль" в связи с произошедшим. Как сообщается, она выехала на место крушения вертолетов.

Ведется расследование причин аварии.
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