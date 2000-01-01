02.02 20:13 MIGnews.com

Более 90 мигрантов погибли у берегов Ливии

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В Средиземном море у берегов Ливии более 90 мигрантов утонули в результате аварии лодки, сообщает International Organization for Migration.Отмечается, что в пятницу, 2 февраля, на ливийском побережье были найдены тела десяти мигрантов – двух граждан Ливии и восьми пакистанцев.По словам сотрудника пресс-службы организации Оливии Хедон, еще двое человек смогли спастись, доплыв до берега, а одного спасло рыболовецкое судно.Сейчас в организации занимаются дальнейшей судьбой спасенных людей, а также выяснением подробностей и причин катастрофы.