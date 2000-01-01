03.02 00:09 MIGnews.com

В центре Гонконга нашли бомбу времен Второй Мировой Войны

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В туристическом районе Гонконга нашли и обезвредили 450-килограммовый бомбу времен Второй Мировой Войны.Снаряд нашли в ходе строительства ветки метро. Как отмечает Reuters, это уже второй случай обнаружения боеприпаса за прошедшую неделю в районе строительства.В целях безопасности полиция оцепила место опасной находки в радиусе нескольких сотен метров и эвакуировала жителей ближайших домов. Также были перекрыты дороги, отменены паромные сообщения и закрылись местные офисы и рестораны.Сообщается, что для разминирования снаряда потребовалось около суток, так как бомба была расположена в трудно доступном месте для специалистов, а также из-за дождя, которые ранее прошел в городе."Из-за вчерашнего дождя условия работы были далеко не лучшими. Бомба была расположена таким образом, что до нее оказалось трудно добраться. Там было несколько взрывателей, один из которых мы даже не могли увидеть. Так что проводившие разминирование офицеры подвергались огромной опасности", - рассказал сапер полицейского управления Алик Маквиртер.В целях безопасности полиция оцепила место опасной находки в радиусе нескольких сотен метров и эвакуировала жителей ближайших домов. Также были перекрыты дороги, отменены паромные сообщения и закрылись местные офисы и рестораны.Историки из гонконгского университета считают, что, найденную бомбу сбросили американцы в ходе операции по уничтожению японских судов.