02.02 08:36 MIGnews.com

Разрешено к публикации имя убийцы жены и детей в Мигдаль

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Суд разрешил к публикации имя подозреваемого в жестоком убийстве жены и трех детей в поселении Мигдаль на прошлой неделе.28-летний Надав Села подозревается в том, что зарезал жену, 23-летнюю Дор Карсанти, 8-месячного сына Биньямина, двухлетнего сына Йосефа и 11-летнего соседского мальчика.Адвокат подозреваемого, Эрез Москович, сообщил, что суд приказал провести психиатрическую оценку состояния Села.Суд продлил временное содержание под стражей Села до следующей среды.