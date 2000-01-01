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Разрешено к публикации имя убийцы жены и детей в Мигдаль 02.02 08:36   MIGnews.com

Разрешено к публикации имя убийцы жены и детей в Мигдаль

Суд разрешил к публикации имя подозреваемого в жестоком убийстве жены и трех детей в поселении Мигдаль на прошлой неделе.

28-летний Надав Села подозревается в том, что зарезал жену, 23-летнюю Дор Карсанти, 8-месячного сына Биньямина, двухлетнего сына Йосефа и 11-летнего соседского мальчика.

Адвокат подозреваемого, Эрез Москович, сообщил, что суд приказал провести психиатрическую оценку состояния Села.

Суд продлил временное содержание под стражей Села до следующей среды.
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