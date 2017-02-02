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Взрыв бешенства в университете Беркли: студенты жгут кампус 02.02 08:07   MIGnews.com

Взрыв бешенства в университете Беркли: студенты жгут кампус

Еще одним свидетельством крайней поляризации американского общества после избрания президента Дональда Трампа стал масштабный мятеж студентов одного из самых элитных учебных заведений Америки - университета Беркли в Калифорнии.

Причиной мятежа стало выступление в кампусе известного правого агитатора и редактора консервативного портала Breitbart Майло Яннопулоса. Яннопулос должен был выступить в рамках организованного им “тура против политической корректности Dangerous F****t Tour”.

Сотни студентов атаковали полицию, построили баррикады и подожгли кампус. В университете объявлено чрезвычайное положение. Майло и его люди эвакуированы из кампуса.






Яннопулос, который сам себя называет “интернет-троллем” забанен в твиттере после того, как организовал там кампанию против актрисы Лесли Джонс.

Встречи Яннопулоса с студетами в еще нескольких кампусах отменены “из соображений безопасности”.

В сеть выложены видео нападений на девушку - сторонницу Трампа



Также появились видео избиения железными прутами сторонника Трампа.



Очевидцы утверждают, что в Беркли был жестоко избит сторонник Трампа, надевший майку с надписью Make American Great Again. Майк Райт, республиканец из Колледжа Беркли говорит: “Вот так сегодня выглядит толерантность в Университете Беркли. Очень грустно”.

Республиканский Клуб Университета, спонсировавший мероприятие, заявил: “Свобода речи мертва”.

Несколько трансляций в реальном времени из кампуса были прерваны потому, что студенты атаковали операторов.
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