02.02 07:20 MIGnews.com

Все жилые дома в Амоне эвакуированы

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בסרטון: פינוי המתבצרים בבית משפחת שאג. pic.twitter.com/Ke6hylHhwf — חדשות 2 (@Channel2News) February 2, 2017

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По сообщениям израильских СМИ, все жилые дома и жители Амоны эвакуированы.В поселении остались несколько десятков молодых людей.С начала операции по эвакуации Амоны ранены 24 полицейских, арестованы 13 зачинщиков беспорядков, вывезены сотни поселенцев.Несколько десятков молодых людей сидят в синагоге. Вход в синагогу забаррикадирован мебелью. Полиция ведет с молодыми людьми переговоры, в надежде на то, что не придется применять силу.