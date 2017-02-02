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Все жилые дома в Амоне эвакуированы 02.02 07:20   MIGnews.com

Все жилые дома в Амоне эвакуированы

По сообщениям израильских СМИ, все жилые дома и жители Амоны эвакуированы.

В поселении остались несколько десятков молодых людей.




С начала операции по эвакуации Амоны ранены 24 полицейских, арестованы 13 зачинщиков беспорядков, вывезены сотни поселенцев.

Несколько десятков молодых людей сидят в синагоге. Вход в синагогу забаррикадирован мебелью. Полиция ведет с молодыми людьми переговоры, в надежде на то, что не придется применять силу.
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