02.02 07:20 MIGnews.com
Все жилые дома в Амоне эвакуированы
По сообщениям израильских СМИ, все жилые дома и жители Амоны эвакуированы.
В поселении остались несколько десятков молодых людей.
С начала операции по эвакуации Амоны ранены 24 полицейских, арестованы 13 зачинщиков беспорядков, вывезены сотни поселенцев.
Несколько десятков молодых людей сидят в синагоге. Вход в синагогу забаррикадирован мебелью. Полиция ведет с молодыми людьми переговоры, в надежде на то, что не придется применять силу.
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