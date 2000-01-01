У Бритни Спирс выпрыгнула грудь из платья прямо на сцене
Иногда американской поп-звезде Бритни Спирс, которая рассказала о встрече с молодым парнем, просто таки не везет на концертах.
Так, в среду, 1 февраля во время выступления Бритни в Вегасе злую шутку с ней сыграл сценический наряд. Прямо посреди выступления у певицы обнажилась грудь.
Похоже, Бритни находилась в такой эйфории от самого концерта, что и не сразу заметила конфуз. Певица обратила на это внимание, когда ей на это указал один из танцоров.
К слову, это уже не первый раз, когда Бритни попала в передрягу во время выступления. Несколько лет назад у певицы прямо на сцене разошлась молния на спине, годом позже звезда запуталась в сценических декорациях. Через несколько месяцев Спирс и вовсе чуть не потеряла лифчик на сцене, пишет ТСН.