02.02 19:59 MIGnews.com

Телефон Гитлера, который "убил миллионы людей" продадут

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Как сообщает CNN телефон производства Siemens, Гитлеру подарили вооруженные силы нацистской Германии. Именно по этому аппарату, красного цвета, фюрер отдавал свои приказы в последние два года Второй мировой, как заявили в аукционном доме Alexander Historical Auctions.Аукционный дом называет этот лот "возможно, самым разрушительным "оружием" всех времен, лишившим жизни миллионы людей по всему миру".После окончания войны в 1945 году аппарат был обнаружен в бункере вождя нацистской Германии. Впоследствии телефон Гитлера более 70 лет хранился у семьи британского офицера Ральфа Рейнера.Лот оценивается в сумму от $200 тыс. до $300 тысяч.