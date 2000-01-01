Телефон Гитлера, который "убил миллионы людей" продадут
Как сообщает CNN телефон производства Siemens, Гитлеру подарили вооруженные силы нацистской Германии. Именно по этому аппарату, красного цвета, фюрер отдавал свои приказы в последние два года Второй мировой, как заявили в аукционном доме Alexander Historical Auctions.
Аукционный дом называет этот лот "возможно, самым разрушительным "оружием" всех времен, лишившим жизни миллионы людей по всему миру".
После окончания войны в 1945 году аппарат был обнаружен в бункере вождя нацистской Германии. Впоследствии телефон Гитлера более 70 лет хранился у семьи британского офицера Ральфа Рейнера.
Лот оценивается в сумму от $200 тыс. до $300 тысяч.