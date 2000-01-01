Во время эвакуации Амоны госпитализировали 57 человек
Во время эвакуации Амоны медики госпитализировали в общей сложности 57 человек. Из них 42 сотрудники сил безопасности и 15 мирные жители. Пострадавшие получили различные виды ушибов и ранений.
Одних забрали с ушибами конечностей, других из-за усталости и обезвоживания. Также были госпитализированы пострадавшие от укуса скорпиона и те, кто получил лицевые ранения в результате применения перцовых баллончиков и других химических веществ.
Пострадавших доставили в Медицинский центр "Хадасса" и "Шаарей-Цедек" в Иерусалиме.
Также сообщается, что среди пострадавших были 4 подростов в возрасте от 15 до 20 лет. Они получили легкие травмы и были доставлены на лечение в столицу.