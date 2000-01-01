При эвакуации синагоги пострадали 17 полицейских

Около 17 сотрудников правоохранительных органов получили легкие травмы в ходе выселения активистов из синагоги в Амоне. Также эвакуация активистов из синагоги сопровождалась столкновениями со стражами порядка, по сообщениям полиции.
Отмечается, что демонстранты бросали камни, огнетушители, бутылки и другие объекты.
Напомним, что 1 февраля полицейские силы вступили в поселение Амона, приказ об эвакуации которого издан Верховным Судом. Минувшей ночью в Амону приехали сотни активистов правого движения. Однако армия предотвратила приезд в форпост гораздо большего количества людей.