03.02 06:17 MIGnews.com

Израиль: масла нет, но ждем завоза

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В последнее время трудно не обратить внимание на отсутствие на полках супермаркетов сливочного масла. За последний месяц ситуация только ухудшилась и дефицит масла ощущается не только в мелких супермаркетах, но и в крупных торговых сетях. И хотя израильский потребитель уже начал привыкать к спонтанно возникающим пробелам на полках молочной продукции, но обычно это происходит либо накануне праздников, ввиду повышенного спроса в процессе приготовления массы праздничных и высококалорийных блюд, либо в праздничный период из-за перебоев в работе предприятий. В январе праздников нет, что превращает дефицит в еще более загадочный. Высказываются различные версии, все зависит от того, кто объясняет.В «Тнуве» объясняют дефицит постоянно растущим спросом со стороны потребителей на фоне отказа от использования маргарина в процессе приготовления пищи. Вместе со спросом на масло растет спрос и на другие высококалорийные продукты, такие как сладкие сливки и жирный творог. В «Тнуве» отвергают обвинения в том, что концерн предпочитает производить молокопродукты, цена на которые не находится под контролем государства и, соответственно, их продажи вносят больший вклад в прибыль концерна. По словам представителей концерна, проблема заложена в объемах производства сырого молока, которые на сегодняшний день не соответствуют уровню спроса. В Совете производителей молока и молочных продуктов утверждают, что причины дефицита заложены в падении производства в летние месяцы и что именно поэтому еще в сентябре на тысячу тонн были увеличены квоты на импорт сливочного масла. Это должно было решить проблему, но израильский потребитель предпочитает покупать только масло производства концерна «Тнува», который на сегодняшний день не в состоянии удовлетворить спрос. Между тем возникли проблемы и с импортом масла: цена сливочного масла в мире выросла, а импортеры уже взяли на себя обязательства импортировать по цене, ниже контролируемой государством. В результате импорт превратился в экономически невыгодный.Так или иначе, ждите завоза. И в Совете производителей молока и молочных продуктов, и в «Тнуве» выражают уверенность в том, что проблема дефицита будет решена уже в ближайшее время на фоне традиционного роста производства сырого молока в зимний период.