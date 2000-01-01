02.02 12:36 MIGnews.com

Владимир Кара-Мурза госпитализирован в тяжелом состоянии

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Координатор "Открытой России" Владимир Кара-Мурза-младший госпитализирован в Москве в тяжелом состоянии, сообщает Интерфакс со ссылкой на его адвоката Вадима Прохорова."Он госпитализирован, сейчас находится в тяжелом состоянии. Симптомы, по-видимому, схожи с тем, что было тогда, чуть больше двух лет назад", - заявил Прохоров.27 мая 2015 года Кара-Мурза был госпитализирован в одну из московских больниц с диагнозом "острая почечная недостаточность". Некоторое время публицист провел в состоянии комы. Прохоров тогда заявил, что анализы выявили отравление металлами.В декабре 2015 года Кара-Мурза обратился в следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело о покушение на него, однако дело возбуждено не было.