02.01 11:22 MIGnews.com
В ООН отреагировали на заявление КНДР о ракетных испытаниях
Генсек ООН Антониу Гутерреш серьезно обеспокоен заявлением КНДР о прекращении моратория на ракетно-ядерные испытания.
Как говорится в заявлении его официального представителя Стефана Дюжаррика, Гутерреш очень надеется, что испытания не возобновятся в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.
До этого лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян будет продолжать разработку стратегического оружия до тех пор, пока враждебная политика Вашингтона в отношении Пхеньяна не будет устранена, пишет DW
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