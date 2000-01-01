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В ООН отреагировали на заявление КНДР о ракетных испытаниях 02.01 11:22   MIGnews.com

В ООН отреагировали на заявление КНДР о ракетных испытаниях

Генсек ООН Антониу Гутерреш серьезно обеспокоен заявлением КНДР о прекращении моратория на ракетно-ядерные испытания.

Как говорится в заявлении его официального представителя Стефана Дюжаррика, Гутерреш очень надеется, что испытания не возобновятся в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

До этого лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян будет продолжать разработку стратегического оружия до тех пор, пока враждебная политика Вашингтона в отношении Пхеньяна не будет устранена, пишет DW.


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