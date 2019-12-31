Австралия: армия начала массовую эвакуацию из зоны пожаров
Военные корабли, вертолеты и самолеты привлечены к доставке продовольствия, воды и медикаментов пострадавшим в ходе масштабных лесных пожаров австралийцам.
Тяжелые транспортные вертолеты прибыли в восточную часть штата Виктория в день Нового года для того, чтобы отправиться в наиболее пострадавшие районы. Два корабля Военно-морского флота Австралии задействованы для эвакуации сотен человек. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.
Создана специальная группа для координации усилий по противодействию чрезвычайной ситуации в штате Виктория, также планируется создать еще одну аналогичную группу в штате Новый Южный Уэльс.
Для доставки грузов оказавшимся в изоляции жителям этих штатов задействованы семь единиц транспортной авиации.