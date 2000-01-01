02.01 19:01 MIGnews.com

На Голанах погиб пятилетний ребенок

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Пятилетний мальчик Джордан Фридман упал с лошади, во время катания недалеко от города Кацрин, что на Голанских высотах, в результате чего погиб.Инцидент произошел в четверг, 2 января, сообщает интернет-издание Arutz Sheva со ссылкой на данные, полученные от медиков "Маген Давид Адом".Так, экипажи "скорой" оказывали ребенку неотложную помощь и эвакуировали его на вертолете в больницу в критическом состоянии, но по прибытии в медучреждение вынуждены были констатировать смерть пострадавшего."Когда мы прибыли на место, то увидели 5-летнего ребенка, лежащего на земле без сознания с серьезной травмой головы. Он уже не дышал, у него не было пульса. Нам сказали, что он упал с лошади во время катания. Мы немедленно начали выполнять реанимационные мероприятия, и доставили в больницу с помощью вертолета, как раз приземлившегося у места происшествия. Ребенок уже был в критическом состоянии", - резюмировал медработник.