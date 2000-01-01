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Мужчина умер из-за осложнений от гриппа в Рамат-Гане | Фото:02.01 15:52   MIGnews.com

Мужчина умер из-за осложнений от гриппа в Рамат-Гане

40-летний пациент умер в результате осложнений от вируса гриппа в медицинском центре Шиба в Рамат-Гане, став уже двенадцатым человеком, погибшим в текущем сезоне.

Кроме того, девятилетняя девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии из-за особенно агрессивного штамма вируса.

Власти делают все возможное, чтобы привить от гриппа максимальное число жителей и справиться с огромным спросом на вакцину, так как израильтяне массово спешат привиться из-за набирающей обороты эпидемии.


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