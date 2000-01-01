02.01 19:22 MIGnews.com

Иран: у нас хватит сил дважды сломить США

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Командующий корпусом стражей Исламской революции (КСИР) генерал Хоссейн Салами ответил президенту США Дональду Трампу на обвинения в попытке штурма американского посольства в Багдаде.С таким заявлением он выступил в четверг, 2 января, передают иранские государственные СМИ."Мы не ведем страну к войне, но мы войны не боимся. Мы предупреждаем Америку: обращайтесь к иранскому народу, как подобает. Если потребуется, у нас хватит сил чтобы сломить их не один и не два раза", – сказал он.В свою очередь, начальник генерального штаба генерал-майор Абдолрахим Мусави от себя добавил, что Иран готов дать отпор Штатам."Если он (враг) совершит хоть одну ошибку, мы ответим. Если ситуация накалится, мы покажем, на что способны", – пригрозил он.