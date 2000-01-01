Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Авиакатастрофы 2019: подсчитано число жертв | Фото:03.01 01:59   MIGnews.com

Авиакатастрофы 2019: подсчитано число жертв

Количество жертв авиакатастроф, которые произошли в 2019 году, составило 257 человек.

Соответствующие данные предоставила консалтинговая компания "To70" в своем отчете "Обзор гражданской авиации 2019".

Уточняется, что всего за 2019 год в мире произошло 86 авиакатастроф, восемь из которых закончились летальными исходами.

По словам специалистов, показатель снизился по сравнению с предыдущим годом почти в два раза. Так, в 2018 году в общей сложности произошло 157 несчастных случаев, в которых погибли 534 человека.

Таким образом, в 2019 году на 5,5 миллиона рейсов приходилась одна смертельная авиакатастрофа.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:42
Идлиб: девять погибших в результате обстрела школы
23:35
Таиланд активно отказывается от полиэтиленовых пакетов
22:50
Ганц: суд над Нетаниягу пройдет возле урн для голосования
22:19
Не Голландия, а Нидерланды - официально
21:50
В Турции отреагировали на соглашение по East Med
21:28
Медики подсказали, как ускорить обмен веществ
21:16
Солдат ЦАХАЛ рассказал, как предотвратил теракт  
21:07
Понтифик ударил женщину по рукам  
21:00
Нетаниягу: теперь Средиземноморье стало безопасней
20:46
Мать Наамы Иссахар не теряет надежды на Путина
20:25
Забастовка во Франции бьет рекорды по продолжительности
20:04
Сбивший мать 3 детей признан виновным
19:43
WADA обновило список запрещенных веществ
19:22
Иран: у нас хватит сил дважды сломить США
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus