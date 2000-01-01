03.01 01:59 MIGnews.com
Авиакатастрофы 2019: подсчитано число жертв
Количество жертв авиакатастроф, которые произошли в 2019 году, составило 257 человек.
Соответствующие данные предоставила консалтинговая компания "To70
" в своем отчете "Обзор гражданской авиации 2019".
Уточняется, что всего за 2019 год в мире произошло 86 авиакатастроф, восемь из которых закончились летальными исходами.
По словам специалистов, показатель снизился по сравнению с предыдущим годом почти в два раза. Так, в 2018 году в общей сложности произошло 157 несчастных случаев, в которых погибли 534 человека.
Таким образом, в 2019 году на 5,5 миллиона рейсов приходилась одна смертельная авиакатастрофа.
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