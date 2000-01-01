03.01 00:42 MIGnews.com
Идлиб: девять погибших в результате обстрела школы
В результате артиллерийского обстрела погибли девять человек в провинции Идлиб, из которых пятеро – дети.
По данным BBC, еще 16 человек были ранены, когда запрещенные кассетные бомбы попали в школу в Сармине.
Это произошло на фоне наступления провластных сил на юг. Идлиб является последним крупным регионом, который до сих пор находится в руках джихадистов, противостоящих Башару Асаду.
По данным ООН, боевые действия несут разрушительные последствия для трех миллионов человек, проживающих в регионе, из которых 76% – женщины и дети.
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