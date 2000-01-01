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Идлиб: девять погибших в результате обстрела школы | Фото:03.01 00:42   MIGnews.com

Идлиб: девять погибших в результате обстрела школы

В результате артиллерийского обстрела погибли девять человек в провинции Идлиб, из которых пятеро – дети.

По данным BBC, еще 16 человек были ранены, когда запрещенные кассетные бомбы попали в школу в Сармине.

Это произошло на фоне наступления провластных сил на юг. Идлиб является последним крупным регионом, который до сих пор находится в руках джихадистов, противостоящих Башару Асаду.

По данным ООН, боевые действия несут разрушительные последствия для трех миллионов человек, проживающих в регионе, из которых 76% – женщины и дети.


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