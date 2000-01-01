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Сбивший мать 3 детей признан виновным | Фото:02.01 20:04   MIGnews.com

Сбивший мать 3 детей признан виновным

В четверг, 2 января, суд признал виновным 60-летнего Йоси Коэна из Хадеры в неоказании помощи пострадавшей в результате аварии.

Об этом сообщает издание "Маарив".

"Суд принял позицию прокурора и осудил подсудимого за беззаконие, срыв судебного расследования и уничтожение улик", – сказано в заявлении прокуратуры.

Коэн был причастен к аварии, произошедшей в 2016 году. В результате ДТП погибла 36-летняя Хила Михаль Нахман из Кирьят-Тивона. В частности, Коэн снес на шоссе №6 женщину на глазах у троих детей, а затем скрылся.

После того, как обвиняемый сбил пешехода, он отправился в свой гараж, где отмыл машину от крови. Некоторое время спустя он все же сдался полиции через три часа после ДТП. Он утверждал, что не имеет отношения к смерти Нахман, и что в аварии замешаны три автомобиля, один из которых сбил женщину и задел его машину.

Полиция тогда утверждала, что версия Коэна не отвечает характеру повреждений машины и другим вещественным доказательствам.


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