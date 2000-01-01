Сбивший мать 3 детей признан виновным

"Суд принял позицию прокурора и осудил подсудимого за беззаконие, срыв судебного расследования и уничтожение улик", – сказано в заявлении прокуратуры.
Коэн был причастен к аварии, произошедшей в 2016 году. В результате ДТП погибла 36-летняя Хила Михаль Нахман из Кирьят-Тивона. В частности, Коэн снес на шоссе №6 женщину на глазах у троих детей, а затем скрылся.
После того, как обвиняемый сбил пешехода, он отправился в свой гараж, где отмыл машину от крови. Некоторое время спустя он все же сдался полиции через три часа после ДТП. Он утверждал, что не имеет отношения к смерти Нахман, и что в аварии замешаны три автомобиля, один из которых сбил женщину и задел его машину.
Полиция тогда утверждала, что версия Коэна не отвечает характеру повреждений машины и другим вещественным доказательствам.