В Индии обрушился завод, есть пострадавшие

В результате пожара обрушилось здание завода в национальном столичном округе Индии Дели. Под завалами находятся несколько человек.
Пожар на заводе начался утром в четверг, 2 января. Во время тушения произошел взрыв, в результате которого здание обрушилось. Под завалами оказалось несколько человек, в числе заблокированных в здании есть члены пожарной бригады.
По последним данным пострадало 13 человек, среди них 13 пожарных, пишет LiveMint.
На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция. На данный момент работают 35 пожарных машин.