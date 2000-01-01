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В Индии обрушился завод, есть пострадавшие 02.01 15:06   MIGnews.com

В Индии обрушился завод, есть пострадавшие

В результате пожара обрушилось здание завода в национальном столичном округе Индии Дели. Под завалами находятся несколько человек.

Пожар на заводе начался утром в четверг, 2 января. Во время тушения произошел взрыв, в результате которого здание обрушилось. Под завалами оказалось несколько человек, в числе заблокированных в здании есть члены пожарной бригады.

По последним данным пострадало 13 человек, среди них 13 пожарных, пишет LiveMint.

На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция. На данный момент работают 35 пожарных машин.


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