02.01 18:40 MIGnews.com
Дом экс-главы Nissan в Токио обыскали
Прокуратура Японии провела в Токио обыски в доме экс-главы Nissan Карлоса, уехавшего в Ливан.
Следственные мероприятия проводились в рамках выяснения обстоятельств отъезда Гона из страны, который местные власти считают незаконным.
На днях стало известно о наличии у топ-менеджера гражданства Ливана, Франции и Бразилии. Сам Гон заявлял, что покинул страну, так как считает свое преследование политически обоснованным, пишет News1
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