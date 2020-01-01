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Дом экс-главы Nissan в Токио обыскали 02.01 18:40   MIGnews.com

Дом экс-главы Nissan в Токио обыскали

Прокуратура Японии провела в Токио обыски в доме экс-главы Nissan Карлоса, уехавшего в Ливан.

Следственные мероприятия проводились в рамках выяснения обстоятельств отъезда Гона из страны, который местные власти считают незаконным.

На днях стало известно о наличии у топ-менеджера гражданства Ливана, Франции и Бразилии. Сам Гон заявлял, что покинул страну, так как считает свое преследование политически обоснованным, пишет News1.


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