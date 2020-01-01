Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Актрису из Капитана Америки заподозрили в убийстве матери | Фото:02.01 14:08   MIGnews.com

Актрису из Капитана Америки заподозрили в убийстве матери

Американскую актрису Молли Фицджеральд, сыгравшую эпизодическую роль в фильме "Капитан Америка: Первый мститель", подозревают в убийстве матери.

Об этом сообщает Associated Press.

В частности, Молли обвиняют в убийстве 68-летней матери в американском штате Канзас. Фицджеральд арестовали 31 декабря после того, как полиция нашла тело женщины в доме. По предварительным данным, мать Фицджеральд зарезали.

В четверг состоится суд по данному делу. Также назначен залог за актрису в размере 500 тысяч долларов. Подробности инцидента пока не разглашаются.

Уточняется, что Фицджеральд в основном снималась в малобюджетных фильмах. Съемки в "Капитан Америка" стали ее самой крупной ролью.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:31
Нетаниягу: мы готовим революцию в сфере энергетики  
13:44
Из-за поддержки иранских боевиков, Ирак может стать изгоем
13:34
"Либерман - самый опасный человек в Израиле"
13:17
Галкин потроллил новогоднее обращение главы РФ  
13:08
"Нетаниягу - гангстер забаррикадировавшийся в офисе"
13:00
Подано ходатайство о наборе танкисток в войска
12:39
Начались поставки газа с месторождения Левиафан в Иорданию
12:35
Из-за затопления перекрыт въезд в Холон
12:20
Погиб глава генштаба Тайваня при жесткой посадке вертолета
12:02
Все обновления WhatsApp, которые появятся в 2020 году
11:50
Награжденный президентом изнасиловал женщину в Бат-Яме
11:22
В ООН отреагировали на заявление КНДР о ракетных испытаниях
11:08
"Либерман хочет уничтожить Нетаниягу любой ценой"
10:49
Удары Израиля в Сирии нанесли ущерб Ирану
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus