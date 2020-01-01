Актрису из Капитана Америки заподозрили в убийстве матери

В частности, Молли обвиняют в убийстве 68-летней матери в американском штате Канзас. Фицджеральд арестовали 31 декабря после того, как полиция нашла тело женщины в доме. По предварительным данным, мать Фицджеральд зарезали.
В четверг состоится суд по данному делу. Также назначен залог за актрису в размере 500 тысяч долларов. Подробности инцидента пока не разглашаются.
Уточняется, что Фицджеральд в основном снималась в малобюджетных фильмах. Съемки в "Капитан Америка" стали ее самой крупной ролью.