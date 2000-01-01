02.01 11:50 MIGnews.com

Награжденный президентом изнасиловал женщину в Бат-Яме

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Газета Маарив рассказывает историю Пента Трапа, десантника 906-го батальона, награжденного в 2017 года почетным званием “отличник президента”. Сегодня его обвиняют в изнасиловании женщины на пляже Села в Бат-Яме и в нападениях еще на двух женщин.24-летнему Пента предъявлены обвинения в изнасиловании и непристойных действиях при отягчающих обстоятельствах, непристойных действиях и избиении, причинившим физические ранения. Пента является офицером десантной бригады. После награждения почетным званием от имени президента он заявил, что стал офицером “ради того, чтобы подавать личный пример”.По материалам обвинительного заключения, предъявленного Пента прокурором Талией Кальмаро в тель-авивском окружном суде, обвиняемый атаковал трех разных женщин ночью в Бат-Яме.3 июля, около 4 часов утра Пента пристало к женщине на пляже Села в Бат-Яме. Женщина сказала, что его не понимает, и чтобы он от нее отвязался. Пента схватил ее за руку, она высвободилась. Тогда Пента сшиб ее ударом кулака на землю, зажал ей рот рукой и по английски сказал, что намерен заняться с ней сексом и велел ей “расслабиться”. Женщина оказала сопротивление, пыталась высвободиться, ударила его в глаз и в лицо и искусала руку, которой он зажимал ей рот. Мимо проходил человек, но Пента крикнул ему по английски: Это - моя девушка!” и тот ушел. Потом Пента женщину отпустил и она побежала позвать на помощь людей в близлежащем киоске.Второй случай произошел 21 ноября на улице Йосефталь в Бат-Яме. В 01:40 Пента ударил по ягодицам женщину, шедшую по улице и убежал. Через несколько минут женщина его догнала и спросила - что он делает? В ответ тот ее ударил, сбил с ног и закричал: “Убирайся домой!”Третий случай произошел на улице Ротшильд в Бат-Яме 30 ноября. в три часа ночи. Он схватил женщину, запинал ее и затащил в подъезд. Женщина закричала о помощи. Пента схватил ее за шею, толкнул ее вниз и она упала на ступени. Он крепко держал ее за шею, нов это время прибежал прохожий и женщина закричала: “Спаси меня, у него нож!”. Пента убежал.Прокурор Кальмаро написала в ордере на арест: “Акции обвиняемого были совершены с применением безжалостного физического и сексуального насилия, против первых попавшихся женщин, оказавшихся на улице города. Все его действия указывают на паттерн повторяющихся акций, в рамках которого обвиняемый находил женщину, следил за ней и применял в отношении нее физическое и сексуальное насилие, не слушая их просьб о пощаде”.Адвокат Пента заявил, что сможет ответить на обвинения против его подзащитного только “после внимательного изучения всех обстоятельств дела”.