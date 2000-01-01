02.01 08:18 MIGnews.com

Арестована дочь подруги президента Южной Кореи

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Датская полиция арестовала дочь подруги президента Южной Кореи Пак Кын Хе, Чой Сун Силь, которая оказалась в центре коррупционного скандала, охватившего правительство Пак Кын Хе, как сообщила южнокорейская телекомпания JTBC в понедельник, 2 января.Власти Южной Кореи разыскивали дочь Чой Сун Силь из-за ее связи со скандалом, в результате которого правительства объявило импичмент президенту в прошлом месяце.На данный момент не было никакого непосредственного комментария от южнокорейских властей по поводу ареста Чон Ю-Ра.