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Пьяный пилот заснул в кокпите перед взлетом 02.01 08:16   MIGnews.com

Пьяный пилот заснул в кокпите перед взлетом

Полиция Канады арестовала 37-летнего Мирослава Гронича, пилота лоукостера Sunwing Airlines перед вылетом из Калгари в Канкун.

На борту самолета находились 99 пассажиров.

Экипаж авиалайнера заметил, что Гронич вел себя неадекватно. После того, как он шатаясь прошел в кокпит, его обнаружили заснувшим в кресле пилота.

Экипаж вызвал полицию. При проверке оказалось, что уровень алкоголя в крови пилота в три раза превышает предельно допустимый.

Сержант канадской полиции Пол Стаси сообщил: “Поскольку он был совсем пьян, нам пришлось ждать, когда он протрезвеет и сможет представить перед судьей”.

Гроничу предъявлено обвинение в попытке управлять самолетом в пьяном виде.
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