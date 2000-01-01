02.01 08:16 MIGnews.com

Пьяный пилот заснул в кокпите перед взлетом

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Полиция Канады арестовала 37-летнего Мирослава Гронича, пилота лоукостера Sunwing Airlines перед вылетом из Калгари в Канкун.На борту самолета находились 99 пассажиров.Экипаж авиалайнера заметил, что Гронич вел себя неадекватно. После того, как он шатаясь прошел в кокпит, его обнаружили заснувшим в кресле пилота.Экипаж вызвал полицию. При проверке оказалось, что уровень алкоголя в крови пилота в три раза превышает предельно допустимый.Сержант канадской полиции Пол Стаси сообщил: “Поскольку он был совсем пьян, нам пришлось ждать, когда он протрезвеет и сможет представить перед судьей”.Гроничу предъявлено обвинение в попытке управлять самолетом в пьяном виде.