02.01 07:50 MIGnews.com

Нетаниягу прокомментировал смерть Яакова Неэмана

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прокомментировал смерть бывшего министра Яакова Неэмана, скончавшегося в воскресенье, 1 января, в возрасте 77 лет."Я оплакиваю нашего дорогого, дорогого еврейскому народу Яакова Неэмана. Он был одним из ведущих юристов страны, он обладал острым умом и большим еврейским сердцем. Яаков Неэман занимал жесткую национальную позицию, но всегда искал пути ведения диалога и достижения компромисса, в частности, когда возглавлял комиссию, занимавшуюся вопросами гиюра", - заявил Нетаниягу."Яаков Неэман пришел на государственную службу в качестве генерального директора министерства финансов. Впоследствии он занимал посты министра финансов и министра юстиции. Я нашел в нем верного соратника. В качестве министра финансов он проводил и поддерживал важные реформы, в первую очередь открытие валютного рынка, приведшее к огромным изменениям в израильской экономике", - продолжил премьер-министр."Я и моя супруга выражаем глубокие соболезнования его жене Адассе, его детям и внукам", - подчеркнул он.Ведущий юрист, Неэман, был назначен министром финансов и дважды министром юстиции, несмотря на то, что он не был депутатом Кнессета.